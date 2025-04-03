Bursa’da Aranan Şüpheli Teleferikte Yakalandı

ŞÜPHELİ TELEFERİK İLE DÖNERKEN POLİSLE KARŞILAŞTI

Bursa’da aranan bir şüpheli, tatil için gittiği Uludağ’dan dönüş yaparken teleferiği tercih etti. Teleferik yolculuğunun ardından kendisini polisle karşılaşırken gören şüpheli, bu durum karşısında şok yaşadı ve o anlar kameralara yansıdı. Polis, aradığı Doğukan Y.’yi “Doğukan gel hadi polis” sözleriyle gözaltına aldı.

ARANAN ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Bursa’da çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyası olan ve 4 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkan 24 yaşındaki Doğukan Y.’yi incelemeye alan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, onun Uludağ’dan teleferikle döndüğünü öğrenerek harekete geçti. Polis, hızlı bir şekilde teleferik istasyonuna gidip nöbet tutmaya başladı.

POLİS OPERASYONU VE TUTUKLAMA

Doğukan Y., istasyona geldiğinde kendisini bekleyen polis ekiplerini fark etmedi. Bir süre şaşkınlık yaşayan şüpheli, ekiplerin “Doğukan gel hadi” demesiyle gözaltına alındı. O anlar, duygusal bir filmi andıracak şekilde kameralar tarafından kaydedildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Doğukan Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.