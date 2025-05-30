Bursa’da Arılar Korku Yaratıyor

ARI SALGINI KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Bursa’da bulunan bir iş merkezi arılar tarafından basıldı ve bu durum çalışanlar arasında büyük korkuya yol açtı. Öğle saatlerinde, iş merkezinin girişine kalabalık bir şekilde toplanan arılar, hem esnafa hem de vatandaşlara büyük bir endişe yaşattı. Bazı kişiler durumu umursamayarak iş merkezine girmeyi tercih ederken, bazıları ise yolunu değiştirerek kaçtı.

ARICILIK EKİPLERİ ZARARSIZ ARILARI ALDI

Olaydan haberdar olan esnaf, durumu arıcılık yapan ekiplerle paylaştı. Ekipler, önce arıları bir kutunun içine aldı ve ardından peteklerin bulunduğu bir sandığa yerleştirdi. Soğukkanlılıkla arıları toplayan ekip, çevredeki insanlar için rahat bir nefes aldırdı. Olay yerine gelen Hüseyin Savcı, “Uludağ’ın eteklerinden de gelebilir. Haber verildiği gibi buraya geldik. Zararsız arılar bunlar. İlk önce koloniyi kutuya indirdik. Bunlar bal arısı” sözleriyle arıların durumunu açıkladı.

KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Arıların iş merkezi etrafında yuva yapmasının sebebinin, içerideki kraliçenin ayrılması olduğunu açıklayan Ehet Taştan, “Vatandaşlara zarar vermemesi için kısa sürede buraya geldik. Buraya yuva yapmasının sebebi, oğulun içerideki kraliçeden kaynaklı. İki kraliçe arasında kavga çıktığında biri kovandan ayrılıyor. Ayrılan da buraya gelmiş. En yakın bölge olarak burayı görmüş. Kimse arı gördüğü zaman arılara el sallamasın, çünkü el salladığınızda size saldırır” diye uyarıda bulundu.