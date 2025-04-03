Bursa’da Atatürk Büstü Hırsızı Tutuklandı

BURSA’DA ATATÜRK BÜSTÜ ÇALINDI

Bursa’da bir okuldan Atatürk büstünü çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Alınan ifadesinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı. Yıldırım ilçesinde bulunan Mümin Gençoğlu 2 Orta Okulu’nun bahçesinde yer alan Atatürk büstü, bilinmeyen bir kişi tarafından çalındı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Okul yönetimi ve çevredeki vatandaşlar, Atatürk büstünün çalınmasına büyük tepki gösterdi.

HIRSIZLIK OLAYINA HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine derhal harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin A.A. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şüphelinin izini sürmek için çalışmalara başlayan ekipler, operasyon düzenleyerek A.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmalarda, A.A.’nın çaldığı Atatürk büstünü sattığı öğrenildi. Hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.