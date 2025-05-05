Bursa’da Atlar İçin Clicker Eğitimi

YENİ EĞİTİM METODU İLE AT EĞİTİMİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen TÜBİTAK-2209 öğrenci projesi çerçevesinde, atların eğitiminde yeni bir yöntem uygulanmaya başlandı. Bu proje, geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif olarak tercih edilen ve çoğunlukla köpek eğitiminde kullanılan ‘clicker’ yöntemini içeriyor. Bu yöntem, öğrenme teorisinin olumlu pekiştirme ilkesine dayanıyor. Cihazdan çıkan ses, yiyecek gibi ödüllerle eşleştirilerek, atların istenen davranışları öğrenmesi ve eğiticiye güven duyması amaçlanıyor. Proje, 2 İngiliz ve 2 Arap atı ile yürütülerek, atların öğrenme süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

PROJE UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

Projede yer alan BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencileri Halil Eren Er, Ece Keleşoğlu ve Hatice Şahin, farklı ırk atlar üzerinde dikkat çekici bulgular elde etti. Eğitilen atların korku ve kaygı seviyelerinin azaldığı, daha stabil davranışlar sergileyerek insanlarla daha olumlu iletişim kurdukları gözlemleniyor. ‘Clicker’ yöntemi ile eğitilen atların çevresel uyaranlara karşı daha az hassaslaştığı ve daha geniş alanlarda rahatlıkla çalıştıkları tespit ediliyor. Projenin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü için hizmet eden atlarla yarış atlarının eğitim süreçlerine katkı sağlamaktır.

YÖNTEMİN TEMEL AMACI VE DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ

Proje danışmanı ve BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, pozitif pekiştirme yönteminin atların eğitim süreçlerini hızlandırmayı amaçladığını belirtiyor. Gülşen Goncagül, “Clicker yöntemi, atın yaptığı davranışın doğru anını işaretleyip, neyin doğru olduğunu anlamasına yardımcı olan bir araçtır. Atların büyük hareketleri sevmesi pek mümkün değil. Güven ve birlikte hareket etme bu yöntemin temeli. Çocuklarda kullandığımız ödüllendirme yöntemini burada da uyguluyoruz. İlk başta havuç ve elma gibi ödüller veriyoruz, daha sonra bu ödülleri sesle özdeşleştiriyor, clicker sesinden faydalanıyoruz” diyor. Eğitimin başarılı olması için at ve eğitici arasındaki güvenin önemine de dikkat çekiyor.

UYGULAMALARDAN GÖZLEMLER

BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Halil Eren Er, ‘clicker’ yönteminin başlangıçta bazı zorluklar taşıdığını ancak atların bu yöntemi kabullenmelerinin ardından uyumla çalışmaya başladıklarını belirtiyor. Er, “Clicker yöntemi, normalde köpek eğitimi için sık kullanılan bir metot ama bunun atlar üzerinde de uygulanabileceğini keşfettim” şeklinde ifade ediyor. Farklı ırklar arasında uygulama süresi açısından önemli farklılıklar gözlemlendiğini de vurguluyor.

GÜVEN VE KOMÜNİKASYONUN ÖNEMİ

Temel amaçlarının atlara güven aşılamak olduğunu aktaran Er, “Özgüven kazandıktan sonra at korkularını yenerek bize eşit derecede güven duyacak. Bu sayede karşılıklı bir iletişim geliştirebiliriz” diyor. Hem atın hem de sahibi olan binicinin isteklerinin uyumlu bir şekilde gelişmesi gerektiğini belirten Er, korkular her ortadan kalktığında daha etkili bir iletişim kurulabileceğini aktarıyor.