Bursa’da Avcılar, Avlanma Yasaklarına Tepki Gösterdi

AVCILARDAN YANGIN YASAKLARINA TEPKİ

Türkiye genelindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde avlanmanın yasaklanmasını protesto eden Bursa’da yaklaşık 150 avcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) önünde toplandı. Avcılar, alınan bu kararın ekolojik dengeye kötü etkisini vurgulayıp, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının ardından katıldığı televizyon programında, yangınların yüzde 96’sının insan kaynaklı gerçekleştiğini belirterek, bu yıl için av yasağının geleceğini duyurdu. Yumaklı, “Bu sene avla ilgili yasak getiriyoruz. Çünkü, oradaki hayvanlar, can havliyle başka yerlere kaçıyor. Onların orada avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil” diye konuştu.

AV YASAĞININ GEREKLİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ekosisteme zarar vermenin yanı sıra, bu durumun yaban hayvanlarını da etkilediğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz” denildi. Ayrıca yasağa uyulmaması durumunda ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağı hatırlatıldı.

PLANLI BİR AV DAĞILIMI TALEBİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü önünde toplanan avcılar, karara itiraz edip av yasağı hakkındaki taleplerini dile getirdi. Avcılar, Bursa’da bulunan 23 avlaktan 18’inin kapatıldığını, yalnızca 5’inin açık kaldığını belirtti. Bu durumun, av yoğunluğunun açık kalan alanlarda yoğunlaşmasına ve yaban hayvanlarının popülasyonunun olumsuz etkilenmesine yol açacağını savundu. Amaçlarının hayvan öldürmek olmadığını dile getiren avcılar, ekolojik dengenin korunabilmesi için planlı bir av dağılımı yapılması gerektiğini vurguladı. Müdürlükle taleplerini paylaşan avcılar, ardından bina önünden ayrıldı.