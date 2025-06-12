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Bursa’da Ayılar Yolda Güreşti

AYILAR YOLDA GÜREŞİYOR

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, yolda güreşe tutuşan ayılar, izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntülerde ayıların yolun ortasında mücadele ettiği anlar kaydedildi.

Gemlik’in Haydariye Mahallesi’nde ortaya çıkan bu durum, iki ayının yola inmesiyle başladı. Ayılar, kendilerini izleyenlerin varlığını fark edince yolun kenarına doğru kaçmaya başladı. Ancak gidecekleri yer ormanlık bir alan değil; bir uçurum olduğu belirtildi. Gözlemleyen bir vatandaş, bu sebeple ayıların aşağı yuvarlandığını aktardı.

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