Bursa’da AYT Stresi Yaşandı

YKS HEYECANI BURSA’DA YAŞANDI

Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sınava yarım saat önce gelen bir genç kız, stres atmak için okulun dışında beklerken, sadece 3 dakika ile sınavı kaçırdı. Bursa’da, Türkiye genelinde olduğu gibi AYT için yoğun bir heyecan vardı.

AİLELER DESTEK OLDU

Öğrencilerin aileleri, çocuklarına destek olmak amacıyla okul etrafında kamp kurdu. Bazı aileler dua ederken, diğerleri kahvaltı yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler, aileleriyle birlikte okullara gelirken, bir öğrenci sinirlerini yatıştırmak için beklerken sınava katılamadı.

SINAVI KAÇIRAN GENCİN HAYAL KIRIKLIĞI

Arkadaşlarıyla birlikte sınav öncesi okul önünde sohbet eden genç kız, okula geri dönmeye çalıştı. Ancak, koşturarak gittiği okulun kapılarının saat 10.00’da kapandığını öğrenen genç, içeri alınmadı. Sadece 3 dakika ile hayalleri suya düşen genç kıza, çevrede bulunan bazı veliler, “Yarım saattir burada arkadaşıyla oturuyor. Suç kendinin. Bu senin geleceğin” diyerek üzüntülerini dile getirdi. Sınava girememenin şokunu yaşayan genç kız, arkadaşıyla birlikte geri döndü.