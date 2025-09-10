Bursa’da Azerbaycan Günleri Kutlanacak

Bursa’da “Azerbaycan Günleri” Kapsamında Etkinlikler Kutlanıyor

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI

Bursa’da “Azerbaycan Günleri” etkinlikleri çerçevesinde, Karabağ Zaferi’nin 5. yıldönümü ve Azerbaycan halk şairi Bahtiyar Vahabzade’nin 100. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bursa Azerbaycan Denince Derneği (GİM AZDER) tarafından “İki devlet, tek millet” anlayışıyla düzenlenecek program, 25-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 25 Ekim’de Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk koyulmasıyla başlayacak. Aynı gün Haydar Aliyev Parkı’ndaki anıta da çelenk bırakılacak ve Bahtiyar Vahabzade Türk Dünyası Hatıra Ormanı’nın açılışı yapılacak.

İÇERİK VE PROGRAM

Ayrıca, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde etkinlik ve fuarın açılışı yapılacak. Etkinlikler arasında Bursa’nın tarihi yerleri ve Söğüt ile Çanakkale’ye düzenlenecek gezilerin yanı sıra Osmangazi Meydanı’nda Mübariz Aliyev saz konseri de yer alacak. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

KATILIM DESTEKLERİ

Projenin koordinatörü ve Dernek Başkanı Hüseyin Gözeloğlu, etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Valiliği’nin iş birliğiyle hayata geçirileceğini belirtiyor. Programa ayrıca Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Karacabey belediyelerinin destek verdiğini aktaran Gözeloğlu, etkinliğe Türk devletlerinden ünlü şairler, yazarlar, kültür ve sanat insanları ile STK temsilcilerinin katılacağını dile getiriyor.