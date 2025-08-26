Bursa’da Baba Kızı İçin Suya Atladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler Köyü’nde gerçekleşen bir trajedi, bir ailenin huzurlu gezintisini karanlığa bürüdü. 45 yaşındaki Hüseyin Husten, ailesiyle birlikte yürüyüşe çıktığı sırada 5 yaşındaki kızının Emet Çayına düştüğünü fark etti.

BABANIN KAHRAMANLIĞI VE TRAJEDİ

Kızını kurtarmak için cesurca suya atlayan Husten, kızını kenara itmeyi başardı. Yüzme konusunda hassas olan yöre halkı, hemen kızı kurtarmak için harekete geçti ve küçük kızı güvenli bir şekilde sudan çıkardı. Ancak Hüseyin Husten, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE ACILI SONUÇ

Olayın bildirilmesi üzerine, 112, AFAD ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Grup Amirliği dalış ekibi, babanın cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta ve 2 metre derinlikte buldu. Kızını kurtarmak için can veren babanın yakınları, bu acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.