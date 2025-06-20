Bursa’da, Balık Tutarken Düşen Ülkü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın Kestel ilçesinde, balık tutmak amacıyla gittiği şelalede düşen Hasan Ülkü (48), kalça kemiğindeki platin nedeniyle yaralandı ve mahsur kaldı. Olay, Derekızık Mahallesi’ndeki Tozluyan Şelalesi’nde meydana geldi.

KAZA VE YARDIM ÇAĞRISI

Hasan Ülkü, ayağının kayması sonucu düşerek kalça kemiğindeki platinin yerinden çıkmasına sebep oldu. Yere düşen Ülkü, oradan kalkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD Arama Kurtarma ekipleri, UMKE, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ve köpekli arama ekipleri yönlendirildi.

OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ekipler hemen Ülkü’ye ulaştı ve olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, yürüyemeyecek durumda olan Hasan Ülkü için helikopter ile tahliye ihtiyacı doğdu. Sarp ve dik arazi şartları sebebiyle helikopter talep edildi. Ekipler, Hasan Ülkü’yü sedyeye alarak helikoptere taşıdı. Buranın ardından Ülkü’nün tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Olayın kurtarma süreci de kameralar tarafından kaydedildi.