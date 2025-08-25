Bursa’da Ballı Kaymaklı Meyve Sunuluyor

OSMANLI GELENEKLERİ HAYATTA TUTULUYOR

Bursa’da, Osmanlı saray mutfağından ilham alınarak hazırlanan ‘ballı-kaymaklı meyve’ tatlısı, 30 yıldır tat düşkünlerinin beğenisine sunuluyor. Bu geleneksel tatlı, bal, kaymak ve meyve ile oluşturuluyor. Osmanlı mutfağında şifa kaynağı olarak bilinen bal, helva, hoşaf, şerbet, reçel ve kuru meyveyi kapsayan birçok tatlının ana bileşeni olmaktaydı. Saray sofralarının en gözde tatlılarından biri olan ballı meyve tabaklarında, incir, hurma ve kayısı gibi meyveler ya balla doldurularak ya da bal ile kaynatılarak servis ediliyordu. Tarihi kaynaklara dayanarak, Osmanlı döneminde bal, kaymak ve meyve kombinasyonu en yaygın tatlı görüntülerinden biriydi. Kavun ve karpuz dilimlerinin kaymak ile harmanlanıp bal ile sunulması çok yaygındı. Halk arasında ise üzüm, kaymak ve bal karışımı sık sık tercih ediliyordu. 1517 sonrasında şeker kamışının Osmanlı mutfağına girmesiyle birlikte ballı tatlılar yerini zamana göre şekerli çeşitlere bırakmaya başlamış olsa da Bursa’da bu gelenek halen sürdürülüyor.

GELENEĞİ SÜRDÜRMEKTEYİZ

‘Ballı-kaymaklı meyve’ tatlısını tam 30 yıldır üreten işletme, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler arasında büyük ilgi görüyor. İşletmenin sahibi İlhan Şahin (50), dedesi tarafından Osmanlı mutfağından esinlenerek hazırlanan tatlının mevsimlik meyvelerle hazırlandığını belirtiyor. Şahin, “Bursalıyım. Dedelerimizden kalan bir geleneği sürdürüyoruz. 30 senedir yapıyoruz. Şu anda muz, çilek, incir, şeftali, üzüm ve erik kullanıyoruz. Kış mevsiminde ise portakal, mandalina ve hurmayı ekliyoruz. Kaymak ve bal ise tatlının değişmeyen malzemesi” şeklinde konuşuyor.

TATLIMIZ AİLELERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Şahin, tatlıyı denemek isteyenlerin yaz kış işletmeye geldiğini ve damak tatlarına hizmet ettikleri müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade ediyor. “Hatta sırf bu tatlıyı yemek için akşamları telefon açanlar oluyor, ‘Kapanışı biraz bekletebilir miyiz?’ diye soruyorlar. Yaz-kış tatlımızı denemek isteyenler sürekli geliyor” diyor. Osmanlı mutfağındaki meyve ve bal karışımından esinlenerek tatlıyı hazırladıklarını belirten Şahin, “Aynısını yapmaya çalıştık ve şu anda çok iyi tepkiler alıyoruz. Meyvelerimiz taze, kendi bahçelerimizden ve yöremizden temin ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.