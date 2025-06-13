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Bursa’da Barakada Yangın Söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE MÜDAHALE

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Yalova Yolu Caddesi’ndeki bir barakada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olay, dün saat 23.00 sıralarında alevlerin yükseldiğinin görülmesiyle başladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis, güvenlik önlemleri alarak çevredeki bölgeyi kontrol altına aldı ve itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için hızlı bir şekilde müdahaleye geçti.

YANGINDAN SONRAKİ DURUM

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, fakat yangın sonucunda baraka kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

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