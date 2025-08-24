Haberler

Bursa’da Bariyere Çarpan Araçta Yaralı

AĞIR YARALANMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ciddi şekilde yaralandı. İbrahim İ. (25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı araç, Huzur Mahallesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

KAZA SONRASI YARDIM GÖNDERİLDİ

Kazada yaralanan sürücünün durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından, yaralı birey ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kritik olan sürücünün tedavisi sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray’ı tebrik etti

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından, takımın eksikliklerini eleştirerek rakibi galibiyeti için tebrik etti.
Haberler

Yolcular Otellere Yerleştirildi

Flynas uçağının motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından yolcular otellere yerleştirildi. Diğer uçuşla Cidde'ye transfer edilmeleri bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.