Bursa’da Bariyere Çarpan Araçta Yaralı

AĞIR YARALANMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ciddi şekilde yaralandı. İbrahim İ. (25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı araç, Huzur Mahallesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

KAZA SONRASI YARDIM GÖNDERİLDİ

Kazada yaralanan sürücünün durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından, yaralı birey ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kritik olan sürücünün tedavisi sürüyor.