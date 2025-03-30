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Bursa’da Bayram Öncesi Yol Verme Kavgası

BAYRAM ÖNCESİ YOL VERME TARTIŞMASI

Bursa’da bayram öncesinde iki sürücü arasında yol verme temalı gerçekleşen kavga, kameralar tarafından kaydedildi. Olay, Yıldırım ilçesindeki Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. İki sürücü, ‘yol verme’ meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

KAVGA YUMRUKLU BOYUTA ULAŞTI

Kısa sürede sözlü tartışma büyüyerek işin kavga boyutuna ulaşmasına neden oldu. Sokağın adeta ringe dönüştüğü anlarda, yumruk yumruğa savaşan sürücüler, amatör kameraların gözleri önünde gerçekleşti. Çevrede bulunan vatandaşlar ise olaya müdahale ederek kavgayı güçlükle ayırdı.

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