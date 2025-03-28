Bursa’da Bayram Trafiği İçin Tedbirler Alındı

TAŞIT TRAFİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Bursa Valiliği, bayram tatili süresince eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı zamana denk gelmesiyle birlikte taşımacılıkta yaşanabilecek yoğun trafik için önlemler alındığını duyurdu. Açıklamada, “2025 yılı Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla birlikte büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden yollar üzerinde taşıt trafiğinde bir yoğunlaşma yaşanacağı göz önünde bulunduruldu” denildi.

TAKIP EDİLECEK ÖNLEMLER

Valiliğin açıklamasında, seyahat eden vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kurallarına uyumlarını artırmak, asayişin korunmasını sağlamak ve kamu düzenini desteklemek amacıyla 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tanker türü araçların Bursa ilinden O-5 Otoyolu üzerinden (Gebze-İzmir), Bursa ili, İzmir yönüne giden güzergahlarda yasaklandığı belirtildi.

İSTİSNAİ DURUMLAR

Bu süre zarfında yasak kapsamındaki araçların, belirli noktalarda kolluk kuvvetleri gözetiminde bekletileceği ifade edilerek, “Ancak tedarik süreçlerinin aksatılmaması adına bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçekler, ilaçlar, tıbbi malzemeler, posta ve süreli yayınlar, hayvan yemleri ile akaryakıt taşıyan araçların ana yollar dışında alternatif güzergahlarda seyirlerine, zorunlu hallerde ise ana arterler üzerinde en kısa süreyle bulunarak istisnai olarak izin verilecektir” vurgusu yapıldı.