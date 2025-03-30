Bursa’da Bayramda Şehitlik Ziyareti Yapıldı

İLK BAYRAM ZİYARETLERİ ŞEHİTLİKTE YAPILDI

Bursa’da, bayramın ilk günü, şehitlerin kabirlerine ziyaretler gerçekleştirildi. Bazı bireyler yalnız başlarına, bazıları aileleriyle, kimileri ise tanımadıkları kişiler için bayramı ziyaret ederek şehitleri anmayı tercih etti. Aileler, bayram namazının ardından ilk durakları olarak şehitlikleri seçti.

AİLELER DUALARLA ANILDI

Hüzünlü bir bayram geçiren aileler, Pınarbaşı Şehitliği’nde bulunan yakınlarının kabri başında Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Gençler ve yaşlılar, anneler ve babalar, herkes kabirleri elleriyle temizleyerek duygu dolu anlar yaşadı. Aileler, çiçeklere bakım yaparken, şehitlerin toprağına bolca su dökmeyi de ihmal etmedi. Dualarını eden aileler, hemen yan kabirde yatan kişinin mezarını da suladı.