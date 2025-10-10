Bursa’da Betondan Ölüme Sebep Olan Yusuf Aydın’a Cezası Verildi

Bursa’da, çatısından kavga eden kişilere beton parçaları atan Yusuf Aydın, 65 yaşındaki Ramadan Bayar’ın ölümüne sebep oldu. Yargılama sonucunda Aydın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hâkim, ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin sürmesini kararlaştırdı. Olay, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde 2023 Aralık ayında meydana geldi. Yusuf Aydın, kavga ettiği gerekçesiyle arkadaşlarını yardım çağırmak amacıyla aradığı sırada Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin aracını çalıp kaçtı. Balıkesir’e gittikten sonra aracın yakıtı bitince polis kendini ihbar etti. Gözaltına alınan Aydın, denetimli serbestlikle bırakıldı. Ancak olaydan bir ay sonra, 16 Ocak 2024’te Balta kardeşler ile mahallede karşılaşınca otomobil hırsızlığı nedeniyle tartışma çıktı ve kargaşa büyüdü.

OLAY GÜNÜ KAVGA BÜYÜDÜ

Yusuf Aydın, bu olayda “Olay günü anneannemin oturduğu eve gittim. Uğur ve Hüseyin oraya geldi, aramızda kavga çıktı. Beni darbettiler” dedi. Aydın, çatıda bulduğu beton parçalarını kargaşayı durdurmak amacıyla aşağı attığını ileri sürdü. Bu sırada, beton parçalarından biri, kavgaya karışan ve yeğenlerini ayırmaya çalışan Ramadan Bayar’ın başına isabet etti. Bayar, yere yığılırken durumu fenalık geçiren eşi ve oğlu tarafından fark edildi. İhbar üzerine jandarma ile sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekibi kontrol ettiğinde, Bayar’ın kalbinin durduğunu belirledi. Kalp masajı ile hayata döndürülen Bayar, hastaneye kaldırıldı fakat burada ikinci kez kalbi durdu ve kurtarılamadı.

Yusuf Aydın’la İlgili Yargı Süreci Sürüyor

Yusuf Aydın, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Duruşmada, Aydın savunmasında, “Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım. Amacım birini öldürmek değildi” şeklinde ifade verdi. Tutuksuz yargılanan Aydın’ın yanında kavgaya karışan diğer isimlerin de ‘darp’ suçundan yargılandığı öğrenildi.

TALEPLERİ VE SAVUNMALARI YARGILANDI

Duruşmada, Aydın’ın avukatı Dilan Firik, müvekkilinin tehditlere maruz kaldığını belirtti. Aydın, evi terk ettikten sonra sorunların devam ettiğini ifade ederek, “Maktulün, isteyerek ve bilerek ölümüne neden olmamıştır” dedi. Mahkeme heyeti, tüm bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra Yusuf Aydın’a ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak ‘haksız tahrik’ maddesinden dolayı cezası 18 yıla indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.