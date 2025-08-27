Bursa’da Bıçaklanan Kadın Toprağa Verildi

Olayın Gerçekleştiği An

Bursa’da bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olan Sevgi Yandık, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, İncirli Caddesi’nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2021 yılında boşanan Sevgi Yandık (27) ve eski eşi Doğan Ş. (31) birlikte yaşamaya devam etti. Sık sık gerçekleştirilen tartışmaların en sonuncusu, oturdukları parkta yaşandı.

Yaşanan Kavga ve Sonuçları

Tartışmanın büyümesiyle Doğan Ş., Sevgi Yandık’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından acil olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Doğan Ş., 8 sabıka kaydı bulunan bir kişi olarak olay sonrası Merinos Polis Merkezi Amirliği’ne teslim oldu.

Cenaze Töreni ve Acılı Aile

Hayatını kaybeden Sevgi Yandık, cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı’na defnedildi. Meydancık Camii’nde gerçekleştirilen tören sırasında acılı aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.