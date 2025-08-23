Bursa’da Bıçaklı Saldırı Yaşandı

SALDIRGANIN BİÇAKLI SALDIRISI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşanan korkunç bir olay, bir şahsın önce bir kadını, ardından onun yanındaki arkadaşını darp etmesiyle gerçekleşti. Bıçak taşıyan saldırgan, çevredeki insanlara korku dolu anlar yaşatırken, olay anı da kameraya yansıdı.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde Odunluk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, tartıştığı kadına saldırıp darp etti. Daha sonra kadının yanında bulunan kişiye, bıçakla saldırarak tehditler savurdu. Çevredekiler, saldırganı güçlükle ayırdı ve yaşanan arbedenin ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Neyse ki kavgada kimse yaralanmadı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.