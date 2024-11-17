“Bursa’da Borç Meselesi Kanlı Tartışma”

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’da hafif ticari aracıyla seyahat eden Kenan C. (30), Selami S. (27) tarafından tabancayla başından vurulup yaralandı. Selami S. ile birlikte M.M.Ç. (22), M.E.Ç. (21) ve A.T. (22) yakalandı. Olaydan önce tarafların bir kafede buluşup borç meselesi üzerine tartıştıkları öğrenildi.

TAKİP EDİLEN SÜREÇ

Gözaltına alınan şüphelilerin olayla ilgili ifadeleri alınırken, kızışan tartışmanın ardından silahlı saldırının gerçekleştiği belirlendi. Olayın nasıl geliştiği ve neden bu noktaya geldiği araştırılmaya devam ediyor.