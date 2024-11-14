Bursa’da Boşanma Cinayeti: Hakan B. Tutuklandı

İNEGÖL’DE KANLI TARTIŞMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, boşanma aşamasındaki Hakan B. (40), eşini Özlem B. (35) kemerle boğarak öldürdü. Olay, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak’taki 3 katlı bir binanın 1’inci katında, sabah saat 07.30 sıralarında gerçekleşti. Eşler arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor ve Hakan B., bu sırada Özlem B.’yi boğarak hayatına son veriyor.

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Olayın ardından Hakan B., intihar girişiminde bulunarak binanın çatısına çıkıyor. “İntihar edeceğini” söyleyen Hakan B.’yi ikna etmek amacıyla polis ve diğer ekipler olay yerine sevk ediliyor. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geliyor. İtfaiye ekipleri, önlem almak amacıyla binanın önüne hava yatağı açarken, polisin Hakan B. ile iletişim kurma çabaları devam ediyor.