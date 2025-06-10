Bursa’da Bulunan Burak Koçak, Sağ

BURSA’DA KAYBOLAN BURAK’IN BULUNMASI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 14 yaşındaki Burak Koçak, arama çalışmalarının 5’inci gününde arkadaşının evinde sağ olarak bulundu. Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi olan Burak, 5 Haziran’da sabah okula gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak, mahalle meydanından hareket eden servise binmeyip okula gitmedi. Ailesi, akşam saatlerine kadar evine dönmeyen Burak’ı aramaya koyuldu.

Aile, mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu bahçesinde Burak’a ait okul çantasını bulduktan sonra durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü arama çalışmalarına başladı ve Burak’ın yürürken görüntülendiği güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, Burak’ı bulmak için yoğun arama işlemleri gerçekleştirdi. Sonunda Burak Koçak, arama çalışmalarının 5’inci gününde sağ olarak bulundu. Ayrıca, Burak’ın kaybolmadan bir gün önce bayram tıraşı yapmak için arkadaşlarıyla berbere gittiği, ancak annesi Hanife Koçak ve amcası tarafından beğenilmeyen saç modeli yüzünden evdeki tıraş makinesiyle saçlarının tamamen kesildiği ifade edildi.