Bursa’da Çadır Kampı Etkinliği İlgi Gördü

BURSA’DA GELENEKSEL ÇADIR KAMPI ETKİNLİĞİ

Bursa’da, BTSO Sait Ete İlkokulu yönetimi tarafından düzenlenen “çadır kampı” etkinliği, hem öğrenci hem de veliler tarafından büyük ilgi gördü. Okulun geleneksel hale getirdiği bu etkinliğin bu yılki versiyonu 4. kez gerçekleştirildi. Katılımcı aileler, okul bahçesine çadırlarını kurdu ve karavanlarını uygun alanlara yerleştirdi. Çeşitli bilim etkinlikleri ve mini konserlerle eğlenme imkanı bulan 600 öğrenci, okul bahçesine kurulan teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı buldu ve kendi kurdukları çadır ve karavanlarda bir gece geçirdi.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

BTSO Sait Ete İlkokulu Müdürü Ergül Akpınar, okullarında düzenlenen etkinliğin geleneksel bir yapı kazandığını belirtti. Her yıl artan ilginin etkinliğin başarısını gösterdiğinin altını çizen Akpınar, “Toplam 600 öğrenci, 155 çadır, 16 karavan etkinliğe katılıyor. Velilerimiz önce çadırlarını kuruyor. Daha sonra bilim gösterisi yaptık. Çocukların dikkatini çekecek deneyler yapıldı. Ardından davet ettiğimiz müzik grubu konser verdi. Gece saatlerinde de okul bahçesinde teleskoplarla uzay gözlemi yapıyorlar. Çocukların ve velilerin okul bahçesinde bir gece geçirmesini amaçladık. Okula bağlılıklarını artıracağına inanıyoruz ve bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Okulumuz velilerimizi, öğretmenlerimizi, çocuklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

VELİLERDEN DE DEĞERLENDİRMELER

Etkinliğe katılan velilerden Sabri Çakar, bu organizasyona 4 yıldır katıldığını ifade etti. Çakar, etkinliklerin çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklediğini belirterek, “Bugün burada konserler, bilim etkinlikleri, gökyüzü gösterileri gibi etkinlikler oldu. Çocuklarımızın hem sosyal hem de psikolojik gelişimini destekliyor. Buraya katılmaktan keyif alıyoruz. Çadırlarımız, karavanlarımız var. Gece çadırlarda konaklıyoruz. Keyifli bir süreç, heyecanlıyız.” şeklinde konuştu.