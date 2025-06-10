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Bursa’da Çadır Kentte 40 Kişi Zehirlendi

ÇADIR KENTTE YAŞANAN ZEHİRLENME OLAYI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yer alan çadır kentte yapılan bir ikram sonrasında 40 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte meydana geldi. Bir hayırsever, 250 kişinin bulunduğu çadır kente büyük tencerelerde pilav getirip ikram etti. İkramdan saatler sonra bazı işçiler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Dün ve bugün fenalaşan işçiler arasında M.A. (13), İ.A. (14), M.A. (20), Z.A. (24), H.A. (26) ile birçok kişi yer aldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine ve Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan 40 kişi arasında M.A. (13), E.E. (26) ve U.E. (39) gibi farklı yaşlarda bireyler bulunuyor. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın meydana gelmesiyle birlikte jandarma ekipleri, yaşanan durumla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumu ve yaşanan zehirlenme olayının nedenleri üzerinde araştırmalar sürüyor.

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