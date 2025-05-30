Bursa’da Çadır Projesi’nde Sağlık Hizmeti

SAĞLIK VE ETİK DÜŞÜNCE TOPLULUĞU ÇADIR PROJESİ İLE İZnik’TE

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerden oluşan Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu (SEDT), bu yılki ‘Çadır Projesi’ni İznik’in kırsal Göllüce Mahallesi’nde gerçekleştirdi. İki gün süren projeye 100 tıp fakültesi öğrencisi katıldı ve doktor adayları, ilkokulda kurulan muayenehanede 350 hastayla ilgilenerek ilk hekimlik tecrübelerini yaşadı. Topluluk, ‘Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti’ felsefesiyle 1999-2000 eğitim öğretim yılında kuruldu ve düzenli olarak sürdürdükleri bu projede, yerel sağlık kuruluşları ile iş birliği yaparak gerekli izinleri aldıktan sonra organizasyonlarını tamamladı.

HASTA MUAYENELERİ VE TEDAVİLERİ YAPILIYOR

Proje süresince katılımcı 100 tıp fakültesi öğrencisi ve hekim, okul bahçesinde kurdukları çadır ve muayeneye dönüştürdükleri sınıflarda, hastaların ateş, nabız ve tansiyon ölçümleriyle birlikte EKG, röntgen, solunum fonksiyon testi ve göz muayenesi gibi klinik işlemler gerçekleştirdi. Diyetisyenler, hekimlerin yönlendirdiği hastalarla görüşerek beslenme önerileri sundu. Danışmanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Sinan Çavun’un liderliğinde, ekip 2 gün boyunca 320 hastanın muayenesini yaptı. Ayrıca evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 12 hane ziyaret edilerek destek sağlandı. Çocuklara yönelik göz taraması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra çeşitli eğlenceli etkinlikler de düzenlendi.

HERKES İÇİN ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ HEDEFİ

UÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Burcu Ateşsönmez (23), Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu’nun amacı hakkında bilgi vererek, “Bu yola ‘Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti’ amacıyla çıktık. Kendi imkanlarımızla bir köy okulunu sahra hastanesine dönüştürerek tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sağlıyoruz. Tıp fakültesi öğrencileri sahada gözlem yaparak ilk hekimlik tecrübelerini kazanıyor. Bu projede yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri de veriyoruz” dedi.

UÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Senanur Özdemir ise, “Hastaları muayene etmeden önce hikayelerini dinliyoruz. Muayene sonrası, hekimlerimizin kontrolünde reçetesiz kullanılabilecek ilaçlar ve bakım malzemelerini hastalara veriyoruz” şeklinde konuştu.