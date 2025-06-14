Bursa’da Çay Taşıma Yöntemi Eğlenceli

Ali İhsan Olcay, Bursa’da esnaflık yaparak dükkanına 50 metre mesafedeki çay ocağından çay taşıyan bir işletmeci. Bu yöntemi hem pratikliği hem de esprili bir yaklaşımla tercih ediyor. Olcay, bu yöntemle şimdiye kadar hiç çay dökmediğini belirtiyor. Osmangazi ilçesinde yer alan dükkanına gitmek için otomobilini kullanan Olcay, bazen komşularına da çay servisi yapıyor.

PRATİK VE ESPRİ DOLU YAKLAŞIM

Olcay, çay taşımak için aracıyla çay ocağından aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından telefonlarının bir hayli yoğunlaştığını aktarıyor. Olcay, “Biz tesadüfen video çektik. Arkadaşlar bunu sosyal medyada paylaştı. ‘Arabayla dükkana geçerken yapmam daha kolay’ dedim. Çayları arabamın üzerine yerleştirip taşıyorum, bu daha pratik geliyor. Günlük işim olarak komşuların çaylarını da alıp dağıtıyorum. Şu ana kadar hiç dökmedim ve sosyal medyada yer aldığım için insanların ilgisini çekmeye başladı. Bu duruma şaşırdım. İnsanlar benim şöhret olduğumu söylüyor ama ben şöhretle işim yok” diyor.

ÇAY OCAGINDAN GÜLÜCÜKLER

Çay ocağı sahibi Sabri Saim, Olcay’ın çayları kendisinden daha iyi taşıdığına dikkat çekiyor. Saim, “Kendi aramızda eğlencesine bir video çekmiştik. Olcay çayları aracıyla alıyor, boşları da taşıyor. Şu ana kadar hiç dökmediği gibi bardak da kırmadı. Eğer bir gün kırarsan da canı sağ olsun, kalp kırmamacasına başladık” şeklinde espri yapıyor.

Bu ilginç ve pratik çay taşıma yöntemi, Bursa’da sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.