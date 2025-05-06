Bursa’da Caz Konseri Gerçekleşti

BURSA’DA HEYECAN DOLU BİR KONSER

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Bursa’da Zaman Sanat Zamanı” etkinlikleri çerçevesinde, Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bu etkinlik, müzik tutkunlarını bir araya getirdi.

CAZ MÜZİĞİYLE KAPILARINI AÇTI

Konserde, caz müziğinin sevilen parçalarından oluşan zengin bir repertuvar hazırlandı. Müzikseverler, orkestra tarafından seslendirilen eserlere zaman zaman alkışlarıyla eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı. Konserin finalinde orkestraya duyulan ilgi, uzun süreli alkışlarla gösterildi.