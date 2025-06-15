Bursa’da Çift Yan Yana Defnedildi

CİNAYET VE İNTİHAR OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Hatice Canbolat (53) ve eşi Murat Canbolat (58) yan yana toprağa verildi. Olay, İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’ndeki dört katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Murat Canbolat, tartıştığı eşi Hatice Canbolat’ı tabancayla başından vurdu. Silah seslerini duyan yakınları durumu kontrol etmek için eve geldiğinde, Canbolat daire kapısını kilitledi ve kendini başından vurdu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairenin kapısını açtıktan sonra, sağlık görevlileri eve girdi. Yapılan kontrolde Hatice ve Murat Canbolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin sonrasında yakınları tarafından alındı. Beş çocuk sahibi olan Canbolat çiftinin cenaze namazı, Mahmudiye Mahallesi’ndeki Urgancılar Camii’nde ikindi namazının ardından kılındı ve ardından Kent Mezarlığı’na defnedildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öte yandan, Hatice Canbolat’ın ölmeden birkaç saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Beş çocuk annesi, “Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık. Oysa burası bir tarla. Ekip, biçip, hasadımızı toplayıp gideceğiz…” ifadelerine yer verdi.