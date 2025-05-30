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Bursa’da Çiftlik Evinde Ceset Bulundu

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlik evinde, balta ile öldürülmüş bir erkek şahıs bulundu. İlgili kişinin ailesinin, 3 gün önce emniyete kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık ve jandarma, olay hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Aile İhbarı ve Babayı Şok Eden Görüntü

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 25 yaşındaki Mustafa Karaman, Salı gününden beri evine dönmedi. Endişeye kapılan aile üyeleri, durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Üzerinden 3 gün geçen sürede oğlundan haber alamayan baba, çiftlik evine gitti. Baba, çiftlik evinin bahçesinde Mustafa Karaman’ın hareketsiz yattığını keşfetti ve durumu 112 Acil Servis Hattı’na iletti.

Olay Yerindeki Tespitler

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, gelerek Mustafa Karaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, Mustafa Karaman’ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi. Olay sırasında kullanılan balta, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili detaylı tahkikat sürüyor.

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