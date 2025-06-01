Bursa’da Çiftlik Evinde Cinayet İhbarı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlik evinde yaşanan öldürme olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı. Üreğil Mahallesi’ndeki çiftlik evinde hayatını kaybeden Mustafa Karaman ile ilgili olarak gözaltına alınan H.E, M.G. ve N.P. adlı şüphelilerin jandarma işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen isimlerden H.E. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OlayIN GELİŞİMİ

30 Mayıs’ta Mustafa Karaman’dan haber alamayan babası, çiftlik evine gittiğinde oğlunu kanlar içinde ve hareketsiz buldu. Olayın ihbar edilmesinin ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Karaman’ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri, daha önce gözaltına alınan M.G. ve N.P.’nin ifadeleri doğrultusunda H.E.’yi de gözaltına aldı.