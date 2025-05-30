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Bursa’da Çiftlik Evinde Cinayet İhbarı

OLAY YERİNE İHBAAR YAPILDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir şahıs, çiftlik evinde ölü olarak bulundu. Mustafa Karaman ile bir süredir irtibat kuramayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi’ndeki çiftlik evine giderek oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Hemen olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İNCELEME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ekipler, yapılan inceleme sonucunda Karaman’ın baltayla öldürüldüğünü belirledi. Olay sonrası savcının yaptığı inceleme neticesinde Karaman’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Jandarma güçleri, cinayetle ilgili şüphelinin yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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