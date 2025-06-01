Bursa’da Çiftlikte Bir Cinayet İşlendi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesiyle ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda bu şüphelilerden biri tutuklandığı bilgisi geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Üreğil Mahallesi’nde Mustafa Karaman’ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak H.E, M.G. ve N.P. isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar arasından H.E. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 30 Mayıs’ta meydana geldi; Mustafa Karaman’dan haber alamayan babası, çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz bularak durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaman’ın baltayla öldürüldüğünü tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Olayın ardından Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri, önceden gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve N.P.’nin ifadeleri doğrultusunda H.E.’yi de gözaltına aldı. Bu gelişmeler, cinayet soruşturmasının seyrini değiştiren önemli bir adım oldu.