Haberler

Bursa’da Çiftlikte Bir Cinayet İşlendi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesiyle ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda bu şüphelilerden biri tutuklandığı bilgisi geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Üreğil Mahallesi’nde Mustafa Karaman’ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak H.E, M.G. ve N.P. isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar arasından H.E. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 30 Mayıs’ta meydana geldi; Mustafa Karaman’dan haber alamayan babası, çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz bularak durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaman’ın baltayla öldürüldüğünü tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Olayın ardından Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri, önceden gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve N.P.’nin ifadeleri doğrultusunda H.E.’yi de gözaltına aldı. Bu gelişmeler, cinayet soruşturmasının seyrini değiştiren önemli bir adım oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu, Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail ordusunun Gazze Refah'taki insani yardım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere açtığı ateş sonucu 30 Filistinli yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı. Saldırılar uluslararası tepkileri beraberinde getirdi.
Haberler

Türkiye İle Peru 75. Yıl Kutlandı

Türkiye ile Peru'nun diplomatik ilişkilerinin 75. yılı, Lima'da düzenlenen konserler, hatıra pulu tanıtımı ve konferanslarla kutlandı. İkili ilişkiler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.