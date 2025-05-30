Bursa’da Çiftlikte Öldürülen Adam Bulundu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, bir çiftlik evinde balta ile öldürülmüş bir erkek şahıs bulundu. Olay, Üreğil Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Mustafa Karaman, Salı gününden itibaren evine geri dönmedi. Aile üyeleri, durumun ciddiyetini değerlendirerek emniyete gidip kayıp ihbarında bulundu.

KAYIP İHBARI VE AİLENİN HAREKETE GEÇİŞİ

Üç gündür oğlundan haber alamayan baba, Üreğil Mahallesi’ndeki çiftlik evine yöneldi. Evin bahçesinde Mustafa Karaman’ın hareketsiz bir biçimde yattığını gören baba, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa Karaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerde, Mustafa Karaman’ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi. Olayda kullanılan balta, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma konusunda savcılık ve jandarma ekipleri, geniş çaplı tahkikat başlattı.