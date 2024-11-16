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Bursa’da Çiğ Köfte Nedeniyle Ölüm

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Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bir konutta gerçekleşti. Şakir Demir, tükettiği çiğ köftenin nefes borusuna kaçması sonucu yere yığıldı. Ailesi tarafından hareketsiz bir şekilde yerde yatan Demir, hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, Demir’in kalbi durmuştu. Ekipler, kalp masajı yaparak durumu düzelten Demir, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YOĞUN BAKIMDA KAYBETTİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Demir, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak 13 saat süren mücadelenin ardından hayata gözlerini yumdu. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başladı.

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