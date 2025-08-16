Bursa’da Çocuk Araçla Çarpıştı

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Bursa’da bisikletiyle seyir halindeki bir çocuk, kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Bisikletiyle sokak aralarında dolaşan çocuk, bir anda kontrolü kaybederek durmakta olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, hastaneye sevk edildi. Çenesine dikiş atıldığı bildirildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.