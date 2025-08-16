Haberler

Bursa’da Çocuk Araçla Çarpıştı

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Bursa’da bisikletiyle seyir halindeki bir çocuk, kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Bisikletiyle sokak aralarında dolaşan çocuk, bir anda kontrolü kaybederek durmakta olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, hastaneye sevk edildi. Çenesine dikiş atıldığı bildirildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Rize’de 5 Yaşındaki Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

Rize'de 5 yaşındaki Yener Topçu, babasıyla beraberken sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Baba, bu tür olayların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Haberler

Muğla’da Öğrenciler İçin Yeni Yurt

Muğla'da, Milli Piyango Kız Yurdu'nda deprem riskine karşı yıkılan binaların yerine modern yapılar inşa edilecek. Proje, gençlerin güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.