Bursa’da Çocuk Arkadaşında Bulundu

BUCAK’TA KAYIP ÇOCUK BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Burak Koçak, arkadaşının evinde ortaya çıktı. Perşembe gününden beri ulaşılamayan Koçak için arama çalışmaları bugün de sürdürülmeye devam etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Arama çalışmalarına; AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, HAYRAT, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKE), UMKE, ANDA ve İHH’dan oluşan toplam 103 kişilik bir ekip katıldı. Çalışmalara ayrıca 5 dron, 4 arama köpeği ve 23 araçta destek verdi. Ekipler, Burak Koçak’ın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek, bu doğrultuda çalışmalara yönlendirme sağladı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sonunda Burak Koçak, bulunduğu mahallede bir arkadaşının evinde saklanırken tespit edildi. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.