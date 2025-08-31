Bursa’da Çocukları Darbede Şahıs Gözaltında

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, iki küçük çocuğu darbeden şahıs güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, apartmanda yaşayan 53 yaşındaki Yusuf K., henüz 6 yaşındaki Ömer E. ve 5 yaşındaki Ömer E. I.’ya şiddet uyguladı.

Çocukların Durumu

Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük bir şok yaşadı, olay sonrası 112 acil sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin, 6 yaşındaki Ömer E.’nin sol kol omzunun altında kırık tespit edildi. Yaşanan bu korkunç anlar, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüler, küçük çocukların darbedildiği anları kaydederek mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Polisin Müdahalesi

Olay sonrası harekete geçen polis, zanlı Yusuf K.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli hakkında “kasten yaralama” suçundan tahkikat başlatılarak, mevcutlu bir şekilde adliyeye sevk edildi. Duruşmada hakim karşısına çıkan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.