Bursa’da Çocukları Darp Eden Şahıs Yakalandı

ÇOCUKLARIN DARBE RAPORU

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuğu darp eden şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Olayın ardından mahallede büyük bir infial yaşanırken, polis ekipleri şüpheliyi hızlıca yakaladı. Olay, Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, apartmanda yaşayan 53 yaşındaki Yusuf K., henüz 6 yaşında olan Ömer Erul ile 5 yaşındaki Ömer Eymen Işık’ı darp etti. Çocuklarının şiddete uğradığını gören aileler büyük bir şok yaşadı ve olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDEN GELEN HABER

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer Erul’un sol kol omuz alt kısmında bir kırık tespit edildi. Yaşanan dehşet dolu anlar, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. İlgili görüntülerde, küçük çocukların darp ediliş anları mahalledeki sakinleri öfkelendirdi. Olayı değerlendiren polis, şüpheli Yusuf K.’yı kısa süre içerisinde yakalayarak polis merkezine götürdü.

ŞÜPHELİYE HUKUKİ İŞLEM

Şüpheli hakkında “kasten yaralama” suçundan tahkikat başlatıldı ve Yusuf K.’nın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İki çocuğa karşı gerçekleştirilen bu saldırı, bölgedeki halkı derinden etkiledi ve olayla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.