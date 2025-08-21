Haberler

Bursa’da Çocukları Kovalayan Palyaço Paniği

PALYACO KİYAFETLİ ŞÜPHELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, palyaço kıyafeti giymiş bir kişinin elinde bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edildi. Bu durum, mahallede paniğe yol açtı. Şüphelinin sokağa girdiği anda, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki annenin çocuklarıyla birlikte hızla eve kaçtığı anlar görüldü. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir inceleme başlatıldı. Olay, Alaaddin Mahallesi’nde, 18 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Söz konusu olayda, palyaço kıyafetiyle dolaşan ve elinde bıçak bulundurduğu öne sürülen bir kişi, çocukları kovalarken güvenlik kameralarına ait görüntüler de kaydedildi. Görüntülerde, palyaço kıyafetli şüphelinin sokakta görünmesiyle birlikte iki kadın ve üç çocuğun evlerine kaçtıkları anlar yer aldı. Müstakil evin kapısına gelen şüpheli, bir süre bekledikten sonra ikametin penceresine doğru el salladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

PANİK İÇİNDEKİ MAHALLE HALKINDAN ŞİKAYETLER

DHA muhabirine konuşan mahalle muhtarı Emine Aytekin, bu konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine polise bilgi verdiğini ifade ederek, “Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” dedi. Şikayet üzerine emniyet güçleri, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

