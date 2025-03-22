Bursa’da Çöp Kamyonu Kazası Davasında Endişe

Bursa’da yaşanan trajik bir olayda, geçtiğimiz ay oğlunu ziyaret etmek üzere giden 66 yaşındaki Nuriye Tan, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. 2017 yılında babasını kaybeden Soner Tan, annesinin kaybının kendileri için çok zor olduğunu belirterek, “İlk kez annemsiz bayram yaşayacağız. O bizim için hem anne hem babaydı. Sürücünün ceza almasını istiyoruz. İlk duruşmada lütfen serbest bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, 7 Şubat günü saat 09:30 sularında Yıldırım ilçesindeki Yavuzselim Mahallesi 1. Okul caddesinde gerçekleşti. 16 BCT plakalı kamyon, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırından çöpleri aldıktan sonra geri manevra yaparken, arkasında bulunan Nuriye Tan’ı fark etmedi ve ezdi. Kazayı gören çevredekiler, sürücüye seslenerek aracı durdurmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde Nuriye Tan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

SONER TAN’DAN AÇIKLAMALAR

Kazanın ardından sürücü, ifadesinin alınmasının ardından mahkemece tutuklandı. Ancak acılı aile, sürücünün duruşmada serbest kalmasından endişe duyuyor. Soner Tan, annesinin hayatını kaybetmesinin kendisi ve kardeşleri üzerinde derin bir etkisi olduğunu belirterek, “Desem ki onsuz ilk bayramımız olacak, bu bizim için çok zor bir şey. Burada hatalı olan şoförün cezasını çekmesini istiyoruz. Bunun için olayın peşini bırakmayacağız. Türk adaletine güveniyoruz” dedi.

DUYGU DOLU BİR İFADE

Aynı zamanda Soner Tan, “Sürücünün yalan beyanlarda bulunarak serbest kalmaya çalıştığını” ifade ederek, “Bu şoför, hatalarından ve ihmallerinden dolayı evimize ateş düşürdü. Emin olun çok zor bir süreç geçiriyoruz. ikinci duruşmanın sonucunda bu şoförün salınmasını istemiyoruz. Çünkü bu tür olaylarda yanlı beyanlarda bulunarak işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Biz de yaşananların takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.