Bursa’da Damada Yapılan İlginç Şaka

İZNYK’TE ŞAKA DIŞI BİR GELENEK

Bursa’nın İznik ilçesinde, düğün sırasında damada yapılan ‘şaka’, izleyenleri şok ediyor. Damat, arkadaşları tarafından sandalyeye bağlandı ve üzerine yumurta kırılmasının ardından un, süt, ketçap ve mayonez döküldü. İbrahim Sevinç isimli damat adayı, Boyalıca Mahallesi’nde ilginç bir düğün geleneğini deneyimledi.

ŞAKA YA DA İŞKENCE?

Düğün esnasında damat İbrahim Sevinç, arkadaşları tarafından işkenceye benzeyen şakalara maruz kaldı. Önce düğün konvoyunun önünü kesip hediyelerini alan arkadaşları, daha sonra damadı meydanda sandalyeye bağladı. Burada, damadın başına yumurta kırılmasıyla başlayan eğlence, un, süt, ketçap ve mayonezle devam etti. Damat, dakikalarca süren bu eğlencenin sona ermesinin ardından son olarak su dökülerek yıkandı.

GÖRÜLMEMİŞ EĞLENCE

Damat Sevinç’in başına gelenler, düğün selametiyle sona erdikten sonra düğüne katılanlar arasında hem şaşkınlık hem de gülüşmelere neden oldu. Bu tür gelenekler, düğünlerde yaşanan eğlenceli anlara bir örnek olarak değerlendiriliyor.