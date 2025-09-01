Bursa’da Damat Eğlencesi Zorlu Geçti

GELENEKSEL DAMAT EĞLENCELERİ ZORLAŞIYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren damat, arkadaşlarının hazırladığı geleneksel eğlencede zor anlar yaşadı. Bu sıra dışı anlar, katılımcıların cep telefonlarıyla görüntülendi. Gökhan Altunsoy ve Semra Oğuz Altunsoy’un düzenlenen muhteşem düğün töreninin ardından, İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde damadı eğlendirme etkinliği gerçekleştirildi.

ZORLU GÖREVLER DAMADA VERİLDİ

Etkinlik sırasında damat ve sağdıç, arkadaşlarının alışılmışın dışındaki zorlu isteklerini yerine getirmekte zorlandı. Damat, tam 10 kez şınav çekti ve “ördek yürüyüşü” yaparak arkadaşlarının eğlencesine katıldı. Bunun devamında, 10 arkadaşının bindiği at arabasını toplamda 100 metre kadar çekmek zorunda kaldı. Ayrıca, yaklaşık 500 kilogram kumu da elle römorka yükleyerek arkadaşlarının taleplerini yerine getirdi.

KADIN ELBİSELERİ İLE ŞİŞE OYUNU

Eğlence, damadın ve sağdıcın kadın elbiseleri giyerek şişe oyunu oynamasıyla devam etti. Bu renkli anlar eğlencenin ne denli coşkulu geçtiğini ortaya koydu ve etkinlik sona ererken katılımcıların hafızalarına kazındı.