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Bursa’da Derbi Sonrası Kavga Kamerada

KAVGA ANLARI KAMERADA YER ALDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası iki grup arasında çıkan kargaşa dikkat çekti. Millet Mahallesi’ndeki bir kafede maç izleyen gruplar arasında başlayan tartışma, hızla büyüyerek kavgaya dönüştü.

CADDENİN ORTASINDA BİR BOKS RİNGİ GİBİYDİ

Derbi öncesinde ve sonrasında yoğun duygularla izlenen maçtan sonraki gerginlik, havayı gerdi ve iki grup arasında büyük bir anlaşmazlık doğurdu. Kısa sürede şiddetlenen olaylar, caddeyi boks ringine dönüştürürken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Kavga anları ise çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

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