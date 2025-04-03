Bursa’da Derbi Sonrası Kavga Kamerada

KAVGA TARTIŞMAYLA BAŞLADI

Bursa’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi kafede izleyen iki grup, maçın bitiminde bir tartışma yaşadı. Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde dün akşam gerçekleşen bu olay, ilişkilerin gerilmesine sebep oldu.

KAVGA HIZLA BÜYÜDÜ

Tartışma kısa sürede alevlenip kavgaya dönüştü. Cadde, bir boks ringini andıran sahnelere tanıklık etti. O anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından kameraya alındı. Görgü tanıkları olaya müdahale etti ve durumu yatıştırmaya çalıştı.