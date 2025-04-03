Haberler

Bursa’da Derbi Sonrası Kavga Kamerada

KAVGA TARTIŞMAYLA BAŞLADI

Bursa’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi kafede izleyen iki grup, maçın bitiminde bir tartışma yaşadı. Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde dün akşam gerçekleşen bu olay, ilişkilerin gerilmesine sebep oldu.

KAVGA HIZLA BÜYÜDÜ

Tartışma kısa sürede alevlenip kavgaya dönüştü. Cadde, bir boks ringini andıran sahnelere tanıklık etti. O anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından kameraya alındı. Görgü tanıkları olaya müdahale etti ve durumu yatıştırmaya çalıştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan-Kelkit Yolu Ağır Araçlara Kapalı

Erzincan-Kelkit yolu, ani kar erimeleri sonucu oluşan heyelan sebebiyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Onarım çalışmaları sürerken alternatif yollar kullanılmaya başlandı.
Haberler

Çankırı’da Bıçaklı Kavga: Genç Ağır Yaralandı

Çankırı'da iki grup arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki bir genç bıçakla yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.