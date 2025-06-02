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Bursa’da Dere Yatağında Çoban Kurtarıldı

DÜŞEN ÇOBAN MAHSUR KALDI

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kırsal Düğüncüler Mahallesi’nde çobanlık yapan 79 yaşındaki Halil S., dün akşam saatlerinde yer aldığı dere yatağına düşerek yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri bölgeye yönlendirildi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Ekipler, Halil S.’ye dere yatağında ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra kurtarma çalışmaları için gerekli adımları attı. Yaralı çobanın sedyeye alınmasının ardından ekipler, halatlarla makara kurarak suyun karşı tarafına geçiş sağladı. Kurtarma işlemi sonrasında Halil S., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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