Bursa’da Deveyle Sünnet Düğünü Görüldü

HAYVAN DOSTU SÜNNET DÜĞÜNÜ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gerçekleşen sünnet düğününde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Demirtaşpaşa Mahallesi’nde düzenlenen bu düğünde sünnet çocuğu Yamaç Güç, Midilli cinsi atla mahallede tur attı.

ANNE DEVENİN ÜZERİNDEYDİ

Bu özel anı daha da ilginç kılan ise, Yamaç’ın annesi Birsen Güç’ün deveye binerek oğluna eşlik etmesi oldu. Düğün arabası gibi süslenen deve, anne ile oğlunun mahalle turunda ayrı bir renk kattı. Düğüne katılan vatandaşlar, gözlerine inanamazken, bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

