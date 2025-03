Bursa’da Dikkatsiz Şoför Geri Manevra Yaptı

HAFTADA BİR YAŞANAN DİKKATSİZLİK

Bursa’da hafif ticari bir araç, yolu kaçırdığında geriye doğru manevra yapmaya karar verdi. Arkasındaki araçları hiçe sayarak geri geri gitmeye çalışan dikkatsiz sürücünün bu davranışı, an be an araç içi kamerasına yansıdı. Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan İstanbul Yolu Caddesi köprülü kavşak civarında gerçekleşti.

DİKKATSİZ SÜRÜCÜNÜN MANEVRALARI

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, yolunu kaybedince geri geri gitmek istedi. Ancak bu manevra diğer sürücüleri zor durumda bıraktı. Önceki araçların korna uyarılarına aldırış etmeyen dikkatsiz sürücü, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar, saniye saniye görüntülendi.