Bursa’da Dilenciler Yer Kavgası Yaptı

DİLENCİLER ARASINDA YER KAVGASI

Bursa’da bir grup dilenci, başka bir dilenciyle paylaşamadığı alan için tartışma yaşadı. Bu olay anbean kameraya yansıdı. Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Çarşamba Mahallesinde, çocuklarıyla birlikte dilenen dilenciler, sevdikleri bir yeri paylaşamayınca sözlü bir tartışmaya girdi.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kısa süre içinde tartışma, fiziksel bir kavgaya dönüştü. Çevredeki insanlar, kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar, kayda alan bir vatandaş tarafından dikkatlice görüntülendi. Bu kişi, zabıta ekiplerini olay yerine çağırmayı ihmal etmedi.