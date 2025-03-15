Bursa’da Dini Nikahlı Çiftin Tartışması

Bahattin O.’nun Şiddetli Çıkışı

Bursa’da dini nikahlı eşiyle arasındaki tartışma büyük bir kargaşaya dönüştü. Bahattin O., yanına aldığı benzin bidonuyla önce eşine, ardından kendisine zarar vermeye kalktı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile durum kontrol altına alındı ve her iki taraf da polis merkezine götürüldü.

Olayın Gelişimi

Bahattin O., 10 yıldır dini nikahlı birlikte olduğu Vildan H. için bir ev satın aldı. İkili, aynı evde yaşamaya başladıktan sonra anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Vildan H., Bahattin O.’dan ayrılmak isteyince, Bahattin O. ona mülkü geri istemek istedi. Vildan H.’nin bu talebi geri çevirmesi üzerine sinirlenen Bahattin O., Vildan H.’yi benzin dökerek yakmaya çalıştı.

Polis Müdahalesi

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, tarafların çatışmasını zor da olsa ayırmayı başardı. Bahattin O.’nun “Bu saatten sonra 30 yıl yatacağım” demesi dikkat çekti. Olayla ilgili her iki taraf da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.