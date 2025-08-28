Bursa’da Doğan Şendilek Tutuklandı

BURSADA FECİ OLAY

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, eşi Sevgi Şendilek’i (27) 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Doğan Şendilek (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Roman ailelerin yaşadığı İncirli Caddesi’nde yaşandı. Sevgi Şendilek parktayken, eşi Doğan Şendilek yanına geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, burada eşine saldırarak belinden çıkardığı bıçakla tartışmaya devam etti. Sevgi Şendilek, sırtına aldığı 9 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay Yeri Müdahalesi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında parka sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Sevgi Şendilek’i ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 3 çocuk annesi Sevgi Şendilek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sevgi Şendilek’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli Hızla Yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek kısa süre içinde yakalandı. Üzerinde birçok suç kaydı bulunduğu belirtilen Doğan Şendilek’in sorgusunda cinayeti itiraf ettiği ve eşi Sevgi Şendilek’in kendisini aldattığını düşündüğü için bu suçu işlediği ifade edildi. Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, ardından çocukları için barışıp yeniden birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Cenaze Töreni ve Tutuklama Süreci

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Sevgi Şendilek’in cenazesi, Kanberler Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Şendilek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.